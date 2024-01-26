Прокуратура защитит права инвалида с эпилепсией в Новосибирске

Прокуратурой Тогучинского района Новосибирской области организована проверка о нарушении жилищных и трудовых прав инвалида из города Тогучина.

― В ходе проверки будет дана оценка законности действий местных органов власти и социальных служб. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, ― сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

О проблеме молодого мужчины стало известно из социальных сетей. Василий Андреев с детства болеет эпилепсией и имеет инвалидность. При этом парень стоял на очереди на получение жилья. Сейчас он живет с родителями-пенсионерами просто в чудовищных условиях. В глиняном домике общей площадью в 20 кв метров, где нет воды, санузла семья даже обедает по очереди, потому что больше двух человек за стол не помещается.

― Печку топим три раза: утром, днём и вечером. Куда я только не обращался, дают стандартные отписки. Никакой реакции нет. Жить в таких условиях втроём невозможно, — рассказал Телеграм-каналу «Осторожно, новости» Василий.

Кроме того, мужчину никуда не хотят брать на работу из-за его диагноза, даже в Центре занятости не могут предложить никакой более менее подходящий вариант. Парень готов трудиться даже дворником, но таких вакансий для него нет.