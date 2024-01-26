Новосибирского актера Никиту Кологривого внесли в украинскую базу «Миротворец»

Новосибирский актер Никита Кологривый пополнил базу украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ). Причиной стали поддержка России и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Кроме того, звезду «Слова пацана» обвинили в «сознательном нарушении границ Украины»: Никита снимался в сериале «Черная весна» на территории Крыма.
По информации ТАСС, на сайте указаны личные данные актера, а также его бывшей жены — актрисы Александрины Питиримовой.
Украинский «Миротворец» публикуют данные людей, которые якобы угрожают безопасности Украины. Список начали составлять с 2014 года.
Напомним, Никита Кологривый родом из Новосибирска. Снялся в популярных фильмах: «Майор Гром: Чумной Доктор», «По щучьему велению», «Я — медведь» и сериалах «Оффлайн», «Волшебный участок», «Жизнь по вызову». Однако большую известность ему принес скандальный проект «Слово пацана. Кровь на асфальте», вызвавший широкий резонанс и расколовший общество на два «лагеря».
Ранее редакция сообщала о том, что звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый раскритиковал коллег по цеху и режиссеров.
Фото со страницы Никиты Кологривого в ВКонтакте
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