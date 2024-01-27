Оценка ущерба от коммунальных аварий началась в Новосибирске

В Новосибирске началась работа по обследованию ущерба, который понесли собственники жилья из-за череды коммунальных аварий, которые начались в городе с 11 января. Как пояснили в МинЖКХ, работа будет идти без выходных с участием собственников, оценщиков, представителей УК, администрации района и «СГК».

Ранее директор ООО «Новосибирская теплосетевая компания» Максим Рябенко в ходе прямого эфира на ОТС обещал, что перерасчёт жителям левого берега будет сделан на следующей неделе. По его словам, совместно с ГЖИ и правительством Новосибирской области определен принцип перерасчета.

— Будет компенсация за отсутствие воды и отопление, а также за перерасход электроэнергии, — отметил Рябенко. — В список попадет практически каждый житель левого берега. Самый большой перерасчет получат жители, проживающие в районе Башни.

В случае, если горожане будут не согласны с суммой выплат, то нужно будет написать заявление в УК. Он также сообщал, что началось обследование квартир, которые пострадали во время аварии.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупреждал, что энергетики, управляющие компании и муниципалитет должны между собой разобраться в причинах коммунальной аварии, не в вмешивая в этот процесс жителей.

Кто будет оплачивать перерасход электроэнергии вопрос пока открыт. На комиссии по ЖКХ горсовета Новосибирска депутат Александр Бурмистров также интересовался кто будет оплачивать повреждение проводки в домах, где проходили ремонты, связанные с коммунальной аварией. С этим вопросом к нему обращаются управляющие компании и жители.

Ранее редакция рассказывала о том, что Андрей Травников обвинил во лжи УК Новосибирска после аварии на теплотрассах.