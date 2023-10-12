Прокуратура заступилась за мертвых окуней в Бердске Новосибирской области

Прокурор взял на контроль экологическое ЧП в Бердске. Полиция установила, что злоумышленники произвел загрязнение поверхностных вод водотока, впадающего в Бердский залив, в следствие чего погибло 11 440 экземпляров окуня пресноводного. Специалистам пришлось восстанавливать водные биоресурсы, потратив на это свыше 86 тысяч рублей.

― Органом дознания Отдела МВД России по городу Бердску возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Загрязнение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам», ― прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

Экологическое ЧП произошло в мае 2023 года. Жители города заметили огромное количество мертвой рыбы на побережье. На место происшествия выезжали прокурор Бердска, инспекторы управлений Росприроднадзора и Росрыболовства по Новосибирской области.