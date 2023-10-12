Фальшивые юристы обманули людей на 4,4 миллиона рублей в Новосибирске

Завершено расследование уголовного дела по банде мошенников, которая оказывала «юридические услуги». Всего преступникам удалось обмануть и вытянуть деньги у более 90 потерпевших. Об этом сообщает МВД по Новосибирской области.

― Сотрудники юридической компании под предлогом оказания правовой помощи в период с 2018 года по ноябрь 2021 года совершали хищения денежных средств у жителей Новосибирской области, ― говорится в сообщении.

Группу мошенников организовали 37-летний житель Москвы, а входили в нее уроженцы Иркутска и Новосибирска в возрасте от 26 до 44 лет.

Они арендовали офис в Центральном районе столицы Сибири и разместили там оборудование для «юридических услуг». Также набрали сотрудников и создавали видимость законности своих действий.

В ноябре 2019 года они организовали работу колл-центра. Операторы звонили гражданам и использовали различные психологические схемы на ничего не подозревающих людях.

― Выдавая себя за юристов, злоумышленники сообщали жителям Новосибирской области ложную информацию о возможности повышения пенсионных выплат, ― отмечается в сообщении.

После звонков обвиняемые приглашали потерпевших уже в свой офис для «бесплатных консультаций». По ходу разговора были составлены фальшивые договоры об оказании услуг, за который мошенники брали деньги.

Всем причастным предъявлено обвинение по признакам мошенничества, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Всего установлено 98 эпизодов мошенничеств. Общий ущерб составил более 4,4 миллиона рублей.

Дело направлено в суд.

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