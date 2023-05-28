Водитель каршеринга протаранил несколько иномарок и скрылся с места ДТП в Новосибирске

Водитель «Делимобиля» Volkswagen Polo протаранил 3 припаркованных автомобиля в «Матрёшках», после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщает АСТ54.

Инцидент произошел около дома 103/2 по улице Петухова в ночь на воскресенье. По сообщению ГИБДД, в момент ДТП в салоне автомобиля находилась компания людей. Виновник на данный момент устанавливается. Повреждены иномарки Toyota Corolla, Mitsubishi Outlander и Nissan Juke.

Напомним, что вечером субботы, 27 мая, тополь упал на проезжую часть улицы 40 лет Октября, перегородив проезжую часть и обесточив несколько домов. По данным сервисам «Яндекс.Пробки» ночь на улице Панфиловцев автомобили стоят в пробке.

Ранее редакция сообщала о том, что на территории Коченевского района произошло смертельное ДТП.