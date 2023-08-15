Прокурор ликвидировал свалку в Маслянинском районе Новосибирской области

Прокуратура Маслянинского района провела проверку и обнаружила, что вопреки требованиям закона на территории Бажинского сельсовета расположена несанкционированная свалка бытовых отходов. Местная администрация никак не решала возникшую проблему.
— После вмешательства прокуратуры несанкционированное место размещения отходов производства и потребления ликвидировано, нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: предоставлено прокуратурой Новосибирской области
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