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В Новосибирске меняется схема движения маршрутки № 8

  • 15/08/2023, 10:46
Автор:
изменение маршрута в Новосибирске
Маршрутка будет ездить на левый берег через аквапарк.

Завтра, 16 августа, в Новосибирске маршрутное такси №8 начнёт курсировать по новой схеме движения. Об этом сообщили в компании «ПАТП 1118», которая обслуживает маршрут.

Маршрутка будет ездить на левый берег через аквапарк и до микрорайона Ясный Берег.

Транспорт начнёт свою поездку от станции метро «Золотая Нива». Отмечается, что на железнодорожный вокзал маршрутка заезжать не будет.

Ранее редакция сообщала о том, что льготную оплату за проезд по сетевой поездке планируют распространить на весь муниципальный транспорт в Новосибирске.

Фото: freepik.com, wirestock

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Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : маршрутка №8 изменение маршрута


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