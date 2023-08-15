В Новосибирске меняется схема движения маршрутки № 8

Завтра, 16 августа, в Новосибирске маршрутное такси №8 начнёт курсировать по новой схеме движения. Об этом сообщили в компании «ПАТП 1118», которая обслуживает маршрут.
Маршрутка будет ездить на левый берег через аквапарк и до микрорайона Ясный Берег.
Транспорт начнёт свою поездку от станции метро «Золотая Нива». Отмечается, что на железнодорожный вокзал маршрутка заезжать не будет.
Ранее редакция сообщала о том, что льготную оплату за проезд по сетевой поездке планируют распространить на весь муниципальный транспорт в Новосибирске.
Фото: freepik.com, wirestock
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