В Новосибирске меняется схема движения маршрутки № 8

Завтра, 16 августа, в Новосибирске маршрутное такси №8 начнёт курсировать по новой схеме движения. Об этом сообщили в компании «ПАТП 1118», которая обслуживает маршрут.

Маршрутка будет ездить на левый берег через аквапарк и до микрорайона Ясный Берег.

Транспорт начнёт свою поездку от станции метро «Золотая Нива». Отмечается, что на железнодорожный вокзал маршрутка заезжать не будет.

Ранее редакция сообщала о том, что льготную оплату за проезд по сетевой поездке планируют распространить на весь муниципальный транспорт в Новосибирске.