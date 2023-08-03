Прокурор наказал владельца кафе под Новосибирском за любовь к кошке

Барабинской межрайонной прокуратурой совместно со специалистом Роспотребнадзора проведена проверка организации общепита в Барабинске.

— Выявлены факты ненадлежащей влажной уборки, случаи использования непромаркированного разделочного инвентаря.

Также установлено, что работники заведения не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, а в готовом цехе организации содержалось домашнее животное — кошка, что является нарушением требований Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В отношении директора кафе были возбуждены дела об административных правонарушениях. В заведении общепита максимально быстро устранили все недочеты, на которые указал прокурор.