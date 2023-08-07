Прокурор нашел нарушения при строительстве больницы под Новосибирском

Прокуратура Новосибирской области нашла нарушения при исполнении контракта по нацпроекту «Здравоохранение».

Существенные недочеты были выявлены в с. Абрамово Куйбышевского района, где местные жители с нетерпением ждут открытия ФАПа.

— Проверкой выявлено отставание подрядчика от графика выполнения строительно-монтажных работ, a также нарушение сроков этапов строительства. В связи с этим строительная готовность объекта составляет 50% от общего объема работ, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Директору подрядной организации внесено представление об устранении нарушений. Исполнения государственного контракта находится на контроле прокуратуры.