Прокурор нашел нарушения при строительстве больницы под Новосибирском

Прокуратура Новосибирской области нашла нарушения при исполнении контракта по нацпроекту «Здравоохранение».
Существенные недочеты были выявлены в с. Абрамово Куйбышевского района, где местные жители с нетерпением ждут открытия ФАПа.
— Проверкой выявлено отставание подрядчика от графика выполнения строительно-монтажных работ, a также нарушение сроков этапов строительства. В связи с этим строительная готовность объекта составляет 50% от общего объема работ, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Директору подрядной организации внесено представление об устранении нарушений. Исполнения государственного контракта находится на контроле прокуратуры.
Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры по Новосибирской области
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