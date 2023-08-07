Вейпы и электронные сигареты продают с нарушениями в Новосибирске

Региональное отделение «Народного фронта» и депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксёненко провели рейд по торговым точкам Советского района Новосибирска, где торгуют вейпами и жидкостями для «парения». Напомним, что с 1-го июня в силу вступил в силу закон, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина), а также расходников к ним. Кроме того, торговцы должны специальным образом переоборудовать точки продаж. Запрещена «открытая выкладка» и демонстрация вейпов и электронных сигарет в магазинах, а также показ рекламы детям.

Штрафы за несоблюдение вышеназванного закона теперь составляют до 300 000 рублей для ИП и должностных лиц и до 600 000 рублей для компаний, напомнил Александр Аксененко.

— Под этой инициативой подписались 400 депутатов, в том числе и я. К сожалению, пока данный закон массово не исполняется. По всей видимости, недобросовестные продавцы пользуются мораторием на проверки малого и среднего бизнеса, который у нас в стране был введен в рамках противодействия санкционному давлению, — заявил Александр Аксёненко и отметил, что обо всех выявленных нарушениях в этот же день письменным обращением уведомит Роспотребнадзор.

Напомним, с 1 июня также запрещена продажа вейпов на ярмарках, выставках, посредством торговых автоматов, а также дистанционно. В том числе на маркетплейсах.

С 1 сентября заработает еще одна норма принятого закона — будет запрещено обращение жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость, а также вещества, направленные на повышение привлекательности такой продукции. Их перечень определит правительство РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске нашли тело школьницы. Рядом с ней был обнаружен вейп и три флакона с жидкостью.