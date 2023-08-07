Мошенники продают фальшивые билеты на первый матч в «Сибирь-Арене»

10 августа на официальном сайте “Сибирь-Арены” анонсирована бесплатная раздача входных билетов на первый матч “Россия-Буларусь”. В настоящее время на сайте ведутся технические работы, поэтому многие болельщики переживают, что не успеют забронировать место. Высокий ажиотаж вдохновил мошенников. Они создали сайты-близнецы и уже вовсю торгуют билетами.

— Появились сайты, которые занимаются мошенничеством и билеты на матч продают. Их будут раздавать бесплатно и не раньше 10 августа только на официальном сайте „Сибирь-Арены“ — приводит издание Atas.info комментарий Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

Болельщики переживают, что из-за ажиотажа и махинаторов долгожданный матч и вовсе может сорваться. Они предлагают прокуратуре обратить внимание на непорядочных людей и оперативно блокировать ненадежные сайты.

Напомним, 13 августа ледовую арену откроют хоккейные сборные России и Беларуси. А первый официальный матч хоккейного клуба «Сибирь» на новом стадионе пройдёт чуть позже — 7 сентября.