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Мошенники продают фальшивые билеты на первый матч в «Сибирь-Арене»

  • 07/08/2023, 15:47
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Мошенники продают фальшивые билеты на первый матч в «Сибирь-Арене»
В Новосибирске появились сайты-двойники, где уже можно купить проход на игру за 3 тыс. рублей.

10 августа на официальном сайте “Сибирь-Арены” анонсирована бесплатная раздача входных билетов на первый матч “Россия-Буларусь”. В настоящее время на сайте ведутся технические работы, поэтому многие болельщики переживают, что не успеют забронировать место. Высокий ажиотаж вдохновил мошенников. Они создали сайты-близнецы и уже вовсю торгуют билетами.

— Появились сайты, которые занимаются мошенничеством и билеты на матч продают. Их будут раздавать бесплатно и не раньше 10 августа только на официальном сайте „Сибирь-Арены“ — приводит издание Atas.info комментарий Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

Болельщики переживают, что из-за ажиотажа и махинаторов долгожданный матч и вовсе может сорваться. Они предлагают прокуратуре обратить внимание на непорядочных людей и оперативно блокировать ненадежные сайты.

Напомним, 13 августа ледовую арену откроют хоккейные сборные России и Беларуси. А первый официальный матч хоккейного клуба «Сибирь» на новом стадионе пройдёт чуть позже — 7 сентября.

Фото со страницы правительства Новосибирской области в ВКонтакте

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : хоккей Мошенники ЛДС Беларусь


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