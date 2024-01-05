Росгвардейцы спасли жительницу Новосибирска со сломанной ногой

Сотрудники вневедомственной охраны ― Евгений Голубцов и Вячеслав Бабичев, патрулировали Дзержинский район и случайно заметили в сугробе женщину, которая не могла встать. Росгвардейцы помогли сибирячке подняться и выяснили, что она получила травму на скользкой дороге. Оставлять пострадавшего пешехода на улице было бесчеловечно и опасно.

― Парни усадили 41-летнюю женщину в служебный автомобиль и доставили в ближайший травмпункт, где она была передана медработникам. Сибирячку госпитализировали с подозрением на перелом, ― рассказали в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.

Пострадавшая выразила огромную благодарность сотрудникам, которые не проехали мимо, а заметили ее и спасли.

Ранее редакция рассказывала, что патруль вневедомственной охраны задержал убийцу под Новосибирском.