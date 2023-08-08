В Новосибирске ищут подрядчика для внедрения «умных» светофоров

В Новосибирске объявлен аукцион на внедрение интеллектуальной транспортной системы Новосибирской агломерации, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением на территории Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МБУ города Новосибирская «Городской центр организации дорожного движения».

Проектом предусмотрены мероприятия по модернизации светофорных объектов на территории Новосибирска для обеспечения интеграции в ИТС: замена дорожных контроллеров, не поддерживающих работу в ИТС (159 штук), дооснащение дорожных контроллеров аппаратно-программными комплексами (265 шт), дооснащение существующих дорожных контроллеров роутерами 4G (165 шт), дооснащение существующих контроллеров программно-аппаратными комплексами (104 шт).

Согласно техзаданию, в систему координированного управления должно быть включено не менее 333 светофорных объекта. Однако, в документации отмечено, что координированное управление может быть реализовано при выполнении ряда определенных условий, которые в Новосибирске пока можно выполнить не везде. Среди них: наличие не менее 2 полос движения в каждом направлении, одинаковый цикл регулирования на всех перекрестках, входящих в систему координации, а также расстояние между соседними перекрестками не должно превышать 800 метров.

Поэтому часть светофорных объектов пока не включены в систему координированного управления. Но при дальнейшем развитии уличной дорожной сети (расширении автодороги и увеличения числа полос) эти объекты возможно включить в координацию без установки дополнительного оборудования.

Подрядчик должен выполнить работы до 1 ноября 2024 года.

Цена контракта — 104,6 млн рублей.

Напомним, работа по внедрению ИТС ведется в городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2023 году интеллектуальные транспортные системы внедряют в 51 российском регионе.

В Новосибирской области интеллектуальную транспортную систему начали внедрять в 2022 году. Ее цель – повысить безопасность и комфорт горожан, снизив количество пробок и аварий на дорогах и повысив качество планирования и управления в области транспортного комплекса и транспортной инфраструктуры. Для этого в регионе созданы центры обработки данных и пункт управления. Умный комплекс разработала компания Sitronics Group.

Общая стоимость создания интеллектуальной транспортной системы в Новосибирской агломерации, включая стоимостные показатели технорабочих проектов муниципальных образований, составляет 5,3 млрд рублей (В ценах второго квартала 2021 года. — Ред.). 4,3 млрд планируется направить на создание ИТС регионального уровня, 78 млн — на создание системы в Бердске, 18 млн — в Искитиме, 31 млн — в Кольцово, 868 млн — в Новосибирске, 29,5 млн — в городе Оби и 13 млн — в Новосибирском районе.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске оспорили тендер на создание интеллектуального управления транспортными потоками.