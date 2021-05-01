Михаил Будкеев «Жизнь как художественный образ»

— Михаил Яковлевич планировал провести эту выставку в мае 2020 года к 75-летию Победы. Но цепочка трагических событий не позволила этому проекту состояться вовремя: в ноябре 2019 года М.Я. Будкеев ушел из жизни, а в марте 2020 года начался локдаун, — рассказывает куратор выставки Надежда Мельникова. — Прошел тяжелый год, сейчас жизнь постепенно возвращается в привычный режим и задуманное художником все-таки осуществляется — к 76-летию Победы. Новосибирский зритель сможет встретиться с полотнами Михаила Яковлевича, на которых живет любовь к людям, природе и родному краю.

Первый крупный успех принесли художнику картины на актуальные темы того времени: «Котлы — стройкам коммунизма», «На строительной площадке», выполненные в годы работы на Бийском котельном заводе. Обе картины экспонировались на выставке самодеятельных художников в Барнауле, а в 1952 году — в Москве.

В 1954 году художник переехал в Барнаул, где активно включился в художественную жизнь города, его работы стали экспонироваться на выставках профессионального искусства, а в 1957 году он дебютировал пейзажем «Алтай. Выпал снег» на республиканской выставке «Советская Россия». В 1960 году был принят в члены Союза художников СССР. С 1970 по 1975 годы был председателем правления Алтайской организации Союза художников РСФСР.

Ретроспективная выставка в Художественном музее включает произведения разных периодов творчества мастера. Они написаны в жанрах портрета, натюрморта, пейзажа в реалистичной манере. Пастозная и звучная гамма красок органична самому художнику. Жизнелюбие, радость труда и светлое восприятие мира оставил нам в наследство художник Михаил Будкеев.

Возраст: 6+