Пролонгация займа: как перенести оплату долга и не испортить кредитную историю

Чтобы не брать новый заем на погашение текущего долга, клиент может воспользоваться пролонгацией.

Что такое пролонгация?

Пролонгация — это процедура, которая позволяет заемщику оплатить проценты за фактический срок пользования займом и перенести дату полного погашения долга. Таким образом, после внесения платежа у человека на руках остается тело долга, а проценты начинают начисляться заново.

Как оформить пролонгацию?

Инициировать процедуру пролонгации заемщик может через обращение в службу поддержки компании.

Если заемщик оформляет пролонгацию в офлайн-офисе МФО, ему необходимо будет подписать дополнительное соглашение к договору. В случае, если договор заключался в онлайн-формате, человек оформляет дополнительное соглашение эквивалентом обычной подписи — цифровой, в виде смс-кода.

Что важно помнить?

По закону кредиторы не имеют права взимать плату за пролонгацию, однако они могут самостоятельно устанавливать срок продления договора в пределах 30 дней. Возможность воспользоваться данной процедурой есть в том числе и у тех, кто допустил просрочку по займу.

При оформлении пролонгации кредитная история клиента остается чистой. В БКИ компания отправит информацию только о пролонгации займа, уплаченных процентах и новой дате погашения по договору.

Подборку МФО, чья деятельность соответствует требованиям Банка России, можно изучить по ссылке.

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