Ключевая ставка выросла: как успеть выгодно улучшить жилищные условия

17 декабря Банк России повысил ключевую ставку до 8,50%, что, непременно, повлечёт за собой увеличение процентных ставок по кредитам.
Банк Акцепт предлагает не только успеть взять ипотечный кредит до повышения ставок, но ещё и получить дополнительную скидку в размере 0,3% годовых от действующей процентной ставки на ряд ипотечных кредитов! Акция под названием «Рождественская ипотека» действует с 15 декабря 2021 по 31 января 2022 года.
В нашем городе очень популярна ипотека с государственной поддержкой на приобретение объектов жилой недвижимости у Застройщика. Притом, действующая процентная ставка – ниже назначенной ключевой ставки!
Для приобретения жилья на вторичном рынке в Банке есть программа со специальными условиями для клиентов, состоящих в официальном браке, с несовершеннолетними детьми «Семейная ипотека» на условиях:
Для тех, у кого уже есть ипотека, ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков по-прежнему невысоки — от 8,4% годовых.
А, если поторопиться и заключить договор ипотеки или рефинансирования до 31 января 2022 года, то есть в период действия акции «Рождественская ипотека», ставка снизится на 0,3% на весь срок кредитования.
Преимущества:
Подать заявку на ипотеку или рефинансирование можно онлайн, либо обратиться в один из офисов банка.
В любом случае, Вы приобретаете не только лучшие жилищные условия, но и выгоду в отношении возможной переплаты, ведь ипотечные ставки уже растут! Времени осталось совсем чуть-чуть, и, возможно, Ваш сегодняшний выбор подарит Вам уверенность в завтрашнем дне!
Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
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пл. Маркса, 7
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Фото предоставлены пресс-службой банка
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