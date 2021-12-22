Ключевая ставка выросла: как успеть выгодно улучшить жилищные условия

17 декабря Банк России повысил ключевую ставку до 8,50%, что, непременно, повлечёт за собой увеличение процентных ставок по кредитам.

Банк Акцепт предлагает не только успеть взять ипотечный кредит до повышения ставок, но ещё и получить дополнительную скидку в размере 0,3% годовых от действующей процентной ставки на ряд ипотечных кредитов! Акция под названием «Рождественская ипотека» действует с 15 декабря 2021 по 31 января 2022 года.

В нашем городе очень популярна ипотека с государственной поддержкой на приобретение объектов жилой недвижимости у Застройщика. Притом, действующая процентная ставка – ниже назначенной ключевой ставки!

Первоначальный взнос от 15 %

Процентная ставка: от 6,0%годовых

Сумма: 300 000 — 3 000 000руб.

Для приобретения жилья на вторичном рынке в Банке есть программа со специальными условиями для клиентов, состоящих в официальном браке, с несовершеннолетними детьми «Семейная ипотека» на условиях:

Срок кредита от 1 года до 25 лет

Первоначальный взнос от 10%

Процентная ставка от 8,2 до 8,7% годовых

Сумма кредита до 6 000 0000 рублей

Для тех, у кого уже есть ипотека, ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков по-прежнему невысоки — от 8,4% годовых.

А, если поторопиться и заключить договор ипотеки или рефинансирования до 31 января 2022 года, то есть в период действия акции «Рождественская ипотека», ставка снизится на 0,3% на весь срок кредитования.

Преимущества:

сумма — до 6 000 000 рублей

срок — до 25 лет

Снижение стоимости обслуживания текущих ипотечных кредитов

Возможность рефинансирования ипотеки на приобретение квартир и даже апартаментов.

Подать заявку на ипотеку или рефинансирование можно онлайн, либо обратиться в один из офисов банка.

В любом случае, Вы приобретаете не только лучшие жилищные условия, но и выгоду в отношении возможной переплаты, ведь ипотечные ставки уже растут! Времени осталось совсем чуть-чуть, и, возможно, Ваш сегодняшний выбор подарит Вам уверенность в завтрашнем дне!

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2Б

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19Б

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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