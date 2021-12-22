Раздельный сбор мусора снизит выручку в «мусорной» концессии

— Область выделила городу средства на покупку 2,5 тысячи мусорных банков (Сеть раздельного вывоза мусора в Новосибирске в итоге вырастет в 2 раза. — Ред.). Город их купил и устанавливает. Теперь стекло и пластик будут собираться отдельно. С одной стороны, это правильно. С другой — получается, что мифические мусорные заводы, которые регоператор должен был построить по концессии, будут молотить впустую? — поинтересовался на сессии горсовета при обсуждении поправок в бюджет 2021-2023 годов депутат Александр Бурмистров (КПРФ).

Напомним, ранее депутат работал советником главы Хакасии и курировал в регионе вопрос реализации «мусорной» реформы. Он заявил, что не понимает логику МинЖКХ и правительства Новосибирской области, которые прописывают в соглашении, что концессионеру гарантируется выручка свыше 120 млрд рублей.

— Если заводы заработают эту сумму, то все замечательно, а если она сократится, то разницу будет доплачивать областной бюджет. И при этом мы сами вводим систему раздельного сбора отходов, лишая концессионера возможности выгрести, продать полезные фракции и заработать, то есть сокращая его выручку, — пояснил Бурмистров. — На мой взгляд, все это приведет к существенному ущербу для областного бюджета, так как концессия и обязательства по ней все еще действуют. Недавно принятый региональный закон об ограничении платежей по концессиям и ГЧП здесь ничем не поможет.

Кстати, ранее гендиректор ООО «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова предупреждала, что повсеместное внедрение раздельного накопления отходов приведет к повышению тарифа за утилизацию ТКО.

Депутат Игорь Украинцев («Лига эффективности») заявил, что с «Экологией-Новосибирск» нужно прощаться, в том числе после выхода компании на самобанкротство.

— Мы все понимаем, что процедура банкротства — это попытка обнулиться. МУП «Спецавтохозяйство» готово подхватить эту работу, и мы должны этому способствовать, — заявил Украинцев.

Он предложил рассмотреть эту ситуацию на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска после новогодних праздников, дать ей оценку и сформировать комплекс предложений по видению реализации мусорной реформы на территории Новосибирска.

В ответ спикер горсовета Дмитрий Асанцев напомнил, что губернатор уже сделал заявление о том, что запущена процедура расторжения договора с ООО «Экология-Новосибирск».

— Что касается процедуры банкротства или самобанкротства, могу успокоить, по крайней мере на ближайшие месяцы: самобанкротство — это не самоликвидация. Никто не говорит о том, что «Экология-Новосибирск» прекращает свою деятельность. Из этого процесса (самобанкротство) можно выйти. Надеюсь, что наши партнеры (Регоператор входит в ГК «ВИС». — Ред.) смогут решить все вопросы, которые сейчас есть, — сообщил, отвечая на вопросы радиослушателей в рамках эфира программы «Есть мнение», Травников.

Напомним, вчера губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал информацию о самоликвидации регоператора.

Он напомнил, что речь идет о погашении накопившейся за предыдущие годы задолженности перед перевозчиками и полигонами по утилизации ТКО.

— Если коллеги найдут решение, то смогут выполнять свою функцию дальше. Если не найдут, то мы будем вынуждены идти на жесткие меры, — подчеркнул Травников. — Но резких движений в праздники не собираемся делать. Они должны пройти планово.

Глава региона также прокомментировал информацию о возможной замене регоператора. Второй год эту тему активно лоббирует муниципалитет Новосибирска и ряд депутатов регионального парламента. В частности, речь идет о МУП «Спецавтохозяйство», которое до мусорной реформы занималось вывозом мусора в Новосибирске.