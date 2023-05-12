Ремонт Винаповского моста: двустороннее движение транспорта сохранится

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания по ремонту участка автомобильной дороги по Советскому шоссе и Винаповского моста на Советском шоссе поручил организовать работу таким образом, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и ускорить процесс ремонта.

«На левом берегу есть два выезда из Кировского района с высокой интенсивностью движения – это Винаповский мост и ул. Сибиряков-Гвардейцев, поэтому качеству этих дорог мы придаем особое значение. В этом году было принято принципиальное решение провести комплексный ремонт полуторакилометрового участка Советского шоссе и Винаповского моста (трех его участков). Это требует серьезных решений в синхронизации действий. Сегодня в ходе совещания обсудили технологию последовательности выполнения работ, чтобы как можно меньше доставлять неудобств автолюбителям и не останавливать движение», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Участок Советского шоссе протяженностью около полутора километров от ул. Мира до ул. Петухова (за исключением Винаповского моста) планируется отремонтировать ко Дню города. На сегодня выполнены работы по фрезированию дорожного покрытия на 92 %. Основные работы проводятся в ночное время и в выходные дни. Ремонт предусматривает исправление продольного и поперечного профиля покрытия путем фрезерования и устройства выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство верхнего слоя, подъем существующих смотровых и дождеприемных колодцев с применением литого асфальтобетона.

Также проводится ремонт первого из трех участков автодорожного путепровода, который проходит через железнодорожные пути. Выполнен демонтаж бетонных и асфальтобетонных слоев покрытия, ограждения и тротуарной консоли. Идет подготовка к наращиванию балок для размещения на них пешеходного перехода, а также подготовка мостового полотна к устройству выравнивающего слоя бетона. По левой стороне путепровода предусмотрен служебный проход, с правой стороны – проход для пешеходов. Для бесперебойного движения транспорта во время ремонтных работ перекрыто 4,7 м мостового путепровода, при этом сохраняется двустороннее движение. Далее на каждом участке ремонт будет проводиться поочередно. Все работы на путепроводе выполняются в дневное время. Общая протяженность трех путепроводов составляет около 250 метров.