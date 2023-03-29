Пункты весогабаритного контроля появятся на дорогах Купинского и Болотнинского районов

В Новосибирской области будут установлены два новых пункта весового и габаритного контроля транспортных средств, говорится на сайте госзакупок. Комплексы появятся на дорогах в Купинском и Болотнинском районе.

Согласно документации, вес и габариты транспортных средств будут измерять на автомобильной дороге «992 км а/д «Р-254»—Купино—Карасук» и на автомобильной дороге К-16 «129 км а/д «Р-255»—Тогучин—Карпысак». Начальная цена контракта составляет 158,3 млн рублей и 125,2 млн рублей соответственно. По условиям контракта работы будут выполнены подрядчиком в рамках капитального ремонта дорог. Заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог» (ТУАД).

— Установленные пункты позволят обеспечивать сохранность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения за счет мониторинга большегрузов, проходящих по трассам Новосибирской области, — говорится в документации.

Система должна круглосуточно измерять весогабаритные параметры грузовых транспортных средств и выявлять транспортные средства, движущиеся с превышением предельно допустимых норм по весогабаритным параметрам; отображать информационные сообщения на электронном табло для проезжающих автотранспортных средств; распознавать категории ТС в соответствии с классификацией EUR13 и госномера автомобилей; передавать данные в центр обработки данных с возможностью дальнейшей передачей и обработкой специальным программным обеспечением контрольно-надзорного органа (СПО «Паутина») для определения состава административного правонарушения и оформления постановлений по делам об административных правонарушениях.

Работы должны быть выполнены до 1 сентября 2023 года. Финансирование работ по реализации проекта предусмотрено за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

По информации ТУАД, в Новосибирской области на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Новосибирской области работает 13 автоматизированных постов весогабаритного контроля (АПВГК).

Ранее редакция сообщала о том, что объявлен аукцион на строительство моста в Купинском районе.