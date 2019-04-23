Промсвязьбанк сделал онлайн-кредитование доступным для всех компаний МСБ

Промсвязьбанк (ПАО) максимально упростил программу кредитования малых и средних предприятий в рамках программы ПСБ «Всё просто!». Теперь для получения кредита компании МСБ достаточно всего пары документов, а являться клиентом банка – необязательно. Такое предложение реализовано на российском рынке впервые.

Процесс получения кредита проходит онлайн от первого до последнего действия – с момента подачи заявки до зачисления средств на счет – для этого предпринимателю не нужно приходить в офис банка. Достаточно загрузить на сайт два документа: подписанное согласие на запрос в БКИ и обработку персональных данных, а также информацию об оборотах бизнеса за полгода (карточка 51-го счета из 1С).

В течение одного рабочего дня с предпринимателем свяжется представитель банка по телефону и сообщит ему о принятом решении. Чтобы открыть расчетный счет, можно назначить встречу менеджеру или пригласить его в свой офис. После открытия счета сразу можно распоряжаться кредитными средствами в онлайн-банке ПСБ.

— Уже сейчас 98% всех платежей предприниматели совершают без посещения банка – только через цифровые платформы. Мы видим, что дистанционный формат работы – это то, что они ждут от банка. Поэтому мы решили упростить процессы кредитования – сделать их прозрачными. Мы не запрашиваем лишнюю информацию, не говорим: «Сначала дайте нам данные, а потом приносите оригиналы документов лично». Мы не заставляем сначала открывать расчетный счет, мы принимаем решение сразу и не меняем условий в процессе обслуживания. Онлайн-кредитование должно быть удобным, – говорит директор дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощёкин.

Кредит ПСБ «Всё просто!» выдается на любые бизнес-цели на срок до 1 года, без залога, без обеспечений, без комиссий. Сумма кредита не превышает 1 млн рублей. Ставка фиксированная – 16,5% годовых.

Подать заявку на кредит ПСБ «Всё просто!» можно на сайте.

Фото: пресс-служба банка