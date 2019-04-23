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ВТБ подводит итоги первого корпоративного стартап-акселератора

  • 23/04/2019, 16:13
Участие приняли 12 технологических стартапов.

Банк ВТББанк ВТБ (ПАО)  подвел итоги первого корпоративного акселератора в партнерстве с GenerationS (РВК). Участие приняли 12 технологических стартапов. По результатам программы запущено 10 пилотных проектов, 4 пилота уже завершены, еще один проект запущен в эксплуатацию. В качестве внутренних заказчиков пилотных проектов выступили 8 подразделений банка.

Завершены пилотные проекты со стартапами Synpatic, DataFabric, RebusLab и Freshdoc. Сервис Synpatic позволяет определить эмоции и индекс лояльности клиента с использованием машинного обучения. В рамках тестирования в ВТБ был проведен анализ аудиозаписей телефонных разговоров с корпоративными клиентами в департаменте транзакционного бизнеса. Вопрос о продолжении сотрудничества сейчас рассматривается.

Компания Data Fabric разрабатывает специализированные решения для аналитики благонадежности контрагентов и дополнительного сбора информации о клиентах на основе анализа широкого спектра перекрестных взаимосвязей. В рамках пилота в ВТБ был разработан алгоритм оценки контрагентов, которым в будущем смогут воспользоваться как сотрудники, так и клиенты банка. По результатам пилота планируется продолжение сотрудничества.

Компания RebusLab разработала решение АИСТ, которое позволяет анализировать информацию в привязке к геоданным и строить на ее основе скоринговые модели. В рамках пилотного проекта в ВТБ была проанализирована эффективность офисов в Москве и Новосибирске. Результатом стало создание скор-карты лучших мест для размещения отделений по обслуживанию розничного массового сегмента, оценка текущего положения размещения отделений сети, а также сделана визуализация управленческой отчетности.

Решение Freshdoc позволяет быстро создавать шаблоны юридических документов. В рамках тестирования сервиса был разработан формат шаблона кредитного соглашения.

Стартап WantResult, разработавший технологию лидогенерации, уже начал сотрудничество с ВТБ в направлении привлечения компаний малого и среднего бизнеса — с командой проекта подписан договор.

Еще 7 стартапов находятся на этапе пилотирования. Проекты тестируются как во внутренних бизнес-процессах ВТБ, так и в качестве продуктов и сервисов для клиентов банка.

— Корпоративный акселератор — это первый опыт системной работы ВТБ с технологическими стартапами. Нам удалось привлечь несколько заинтересованных бизнес-подразделений в качестве внутренних заказчиков. Те пилоты, которые к этому моменту завершены, получили высокую оценку экспертов банка. Мы фокусируемся на поиске и тестировании технологий, которые помогают решить реальные задачи банка и предложить нашим клиентам новые сервисы и продукты, — говорит Наталия Дегтярева, директор корпоративного акселератора ВТБ.

— Главная цель корпоративного акселератора — обеспечить для заказчика отбор именно тех проектов, технологии которых могут быть применены в его бизнесе. В нашем случае цель была достигнута, и тот факт, что банк ВТБ начал прямое сотрудничество с технологическими компаниями подтверждает эффективность инструмента корпоративной акселерации, — отметила директор корпоративного акселератора GenerationS Екатерина Петрова.

Поиск проектов в акселератор ВТБ был запущен в июне 2018 года для отбора инновационных решений в целях последующего их тестирования и пилотирования в банке. Всего на участие в акселераторе было получено 190 заявок из России, СНГ и Европы. Программа акселерации включает в себя не только пилотирование, но и образовательную часть, в рамках которой стартапы работают с менторами и экспертами по развитию бизнеса. В запуске пилотных проектов активно задействованы несколько департаментов банка, которые совместно со стартапами прорабатывают и реализуют бизнес-кейсы.

Фото: пресс-служба банка

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