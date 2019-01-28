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В Новосибирской области проходят проверки по фактам массовых сообщений о минировании

В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено.
  • 28/01/2019, 13:50
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Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировал ситуацию по фактам массовых сообщений 28 января 2019 года о минировании учреждений здравоохранения, образования и торговых центров в регионе.

Как сообщили в аппарате областной АТК, сообщения о минировании учреждений здравоохранения, образования и торговых центров поступают на электронные почты организаций. В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Аппарат антитеррористической комиссии региона призывает граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия.

Напомним, утром в муниципальных, медицинских и коммерческих учреждениях в разных районах Новосибирска прошла массовая эвакуация в связи с сообщениями о взрывных устройствах. Подобные сигналы сегодня и в течение последних нескольких дней были не только в Новосибирской области, но и в других городах России. В частности, речь идет о Барнауле, Иркутске, Кемерово, Красноярске, Омске, Томске и др. Не исключено, что речь идет о спланированной информационной атаке.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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