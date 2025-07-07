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Промышленно-логистический парк Новосибирска получит субсидию

  • 07/07/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Промышленно-логистический парк Новосибирска получит субсидию
По итогам прошлого года чистый убыток управляющей компании ПЛП составил 57 млн рублей

Минэкономразвития Новосибирской области подвело итоги отбора для предоставления субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков затрат, связанных с их функционированием.

Единственным участником отбора стало АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк». УК получит из бюджета субсидию в размере 17, 3 млн рублей.

По данным сервиса Контур.Фокус, АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» создано в 2008 году. Управляет «Промышленно-логистическим парком» Новосибирска. В ее задачи входит строительство и последующая эксплуатация инженерной и транспортной инфраструктуры оказание услуг резидентам Промышленно-логистического парка Новосибирской области (ПЛП). 85,54% акций принадлежит АО «Корпорация развития Новосибирской области».

По итогам 2024 года УК «ПЛП» получила выручку 359,9 млн (+13%), чистый убыток компании составил 57,3 млн рублей. По итогам 2023 года — 145 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что миллиардный контракт ПЛП оценит отдел по борьбе с картелями в Новосибирске. При выявлении сговора заказчика и подрядчика ждет штраф в сотни миллионов рублей. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : УК ПЛП субсидия


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