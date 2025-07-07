Промышленно-логистический парк Новосибирска получит субсидию

Минэкономразвития Новосибирской области подвело итоги отбора для предоставления субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков затрат, связанных с их функционированием.

Единственным участником отбора стало АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк». УК получит из бюджета субсидию в размере 17, 3 млн рублей.

По данным сервиса Контур.Фокус, АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» создано в 2008 году. Управляет «Промышленно-логистическим парком» Новосибирска. В ее задачи входит строительство и последующая эксплуатация инженерной и транспортной инфраструктуры оказание услуг резидентам Промышленно-логистического парка Новосибирской области (ПЛП). 85,54% акций принадлежит АО «Корпорация развития Новосибирской области».

По итогам 2024 года УК «ПЛП» получила выручку 359,9 млн (+13%), чистый убыток компании составил 57,3 млн рублей. По итогам 2023 года — 145 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что миллиардный контракт ПЛП оценит отдел по борьбе с картелями в Новосибирске. При выявлении сговора заказчика и подрядчика ждет штраф в сотни миллионов рублей.