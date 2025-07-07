Курганская компания заблокировала тендер на покупку спецтехники в Новосибирске

Мэрия Новосибирска направит почти 203 млн рублей на закупку 36 единиц спецтехники для уборки улиц. В третий лот вошли погрузчики ковшовые, тракторы, самосвалы, снегопогрузчики и комплексы навесного оборудования. Стартовая цена лота — 202,8 млн рублей. Победитель должен будет поставить технику до конца 2025 года.

Первый тендер вышел на этап определения поставщика, но на данный момент заблокирован по жалобе участников. Судя по тендерной документации, в торгах приняли участие пять компаний. Победитель предложил поставить технику за 184 млн рублей. То есть экономия на торгах составила 56 млн рублей. Однако результаты торгов опротестовывает курганский ООО «ИТМ Холдинг».

— Заказчик, объявляя закупку, установил позиции товара в описание объекта закупки, характеристики которого, представлены лишь одной моделью техники, что подтверждается данными с официальных сайтов дилеров, заводов-изготовителей и руководством по эксплуатации. Установленные к продукции требования фактически ведут к ограничению конкуренции, и обеспечивает участие в закупке только одного товара, одного производителя, — говорится в обращении компании в ФАС.

Участник тендера также отмечает, что при описании объекта закупки заказчиком допущены нарушения требований 44-ФЗ. В частности, компания выявила противоречия в технических требованиях к поставляемой продукции.

— Заказчиком установлено, что конструкция кузова должна быть бескаркасной со встроенным баком для воды. Одновременно заказчик предъявил требования, что размещение бака для воды должно быть осуществлено в нижней части кузова, под бункером. Данные требования технически не могут быть реализованы, — подчеркивается в обращении.

ООО «ИТМ Холдинг» настаивает на отмене протоколов по определению поставщика, приостановить проведение аукциона и заключение протокола, а также обязать заказчика внести корректировки в тендерную документацию.

Еще одна закупка на 30 млн рублей по поставке двух единиц техники для дорожно-благоустроительного комплекса (термос-бункер для литого асфальта на шасси МАЗ 65012J-8550-000 (или эквивалент)) находится на стадии подачи заявок.

— Четвертый лот проходит процедуру согласования. Экономию, полученную в ходе торгов, направим на дополнительное оснащение городских дорожных служб, — сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Напомним, всего из областного бюджета на приобретение новой уборочной и дорожной техники мэрия Новосибирска получила 500 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что на День города в Новосибирске впервые прошел парад спецтехники. В нем приняли участие более 60 автомобилей.