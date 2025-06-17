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Миллиардный контракт ПЛП оценит отдел по борьбе с картелями в Новосибирске

  • 17/06/2025, 11:30
Автор: Юлия Данилова
Миллиардный контракт ПЛП оценит отдел по борьбе с картелями в Новосибирске
При выявлении сговора заказчика и подрядчика ждет штраф в сотни миллионов рублей

Законность проведения аукциона на возведение высоковольтной линии электропередач до промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирска изучат сотрудники отдела по борьбе с картелями УФАС. Инициатором обращения выступила областная прокуратура.

Речь идет о контракте на 1 млрд рублей, заключенном между АО «Промышленно-логистический парк» и ООО «Проектный Центр Сибири» в 2022 году.

В УФАС отметили, что заказчик нарушил порядок согласования контракта с единственной допущенной до участия в торгах компанией и заключил контракт до согласования с антимонопольной службой.

Сейчас УФАС оценит законность отклонения на торгах заявки конкурента ООО «Проектный Центр Сибири», а также правомерность допуска ответчика до закупки.

— До момента вынесения решения по делу говорить о наличии или отсутствии вины ответчиков преждевременно, — подчеркнул заместитель руководителя управления Сергей Иванов.

По законодательству, за сговор заказчика и участника торгов предусмотрен штраф до 50% от начальной цены торгов.

Напомним, в октябре 2022 года АО УК «ПЛП» по итогам открытого аукциона был заключен контракт с ООО «Проектный центр Сибири»  на выполнение работ по строительству двухцепной ЛЭП 220 кВ стоимостью 956,8 млн рублей на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Подрядчик приступил к работам по строительству объекта. В декабре 2022 года контракт был расторгнут по требованию ГКУ НСО «Управление контрактной системы» (ГКУ НСО «УКСис») в связи с предоставлением подрядчиком ненадлежащих документов для участия в аукционе, что в последствии было оспорено подрядчиком в Арбитражном суде Новосибирской области.  Решение о расторжении контракта судом было отменено.

В апреле 2024 года резиденты парка пожаловались прокурору на проблемы с электроснабжением объектов.

В ноябре 2024 о нарушениях при создании инфраструктуры в ПЛП на заседании транспортного комитета регионального парламента сообщили аудиторы областной Контрольно-счетной палаты.

На минувшей неделе прокуратура региона утвердила обвинение по уголовному делу в отношении генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова и главы АО «УК «ПЛП» Александра Гоманова. Дело поступило в Центральный районный суд города.

По версии следствия, в период времени с января по март 2024 года Александр Зырянов  получил через Гоманова взятки от представителей коммерческих организаций в виде оказания услуг неимущественного характера на общую сумму свыше 23 млн рублей. Средства, якобы, предназначались за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурсных процедур договоров подряда и лояльное отношение. Кроме того, следствие считает, что Зырянов планировал получить взятку от инвестора под видом увеличения стоимости контракта на выполнение работ по подключению к сетям промышленно-логистического парка.

Ранее редакция сообщала о том, что управляющая компания «Промышленно-логистический парк» подала в Арбитражный суд Новосибирской области иск к ООО «СДВМ» на 33,9 млн рублей. Компания не исполнила свои обязательства по нескольким договорам.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ФАС торги ПЛП Картель


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