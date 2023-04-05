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«Промышленно-логистический парк» обязали выплатить «Проектному центру Сибири» почти 100 млн рублей

  • 05/04/2023, 18:11
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иск подрядчика к Промышленно-логистическому парку
Арбитражный суд удовлетворил в полном объеме иск несостоявшегося подрядчика к заказчику.

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил в полном объеме иск компании «Проектный центр Сибири» к УК «Промышленно-логистический парк», говорится на сайте. Согласно решению суда, ПЛП выплатит компании 98,7 млн руб. задолженности, а также 200 тысяч руб. госпошлины.

— Взыскать с акционерного общества «Управляющая компания «Промышленно логистический парк» в пользу ООО «Проектный центр Сибири» 98 738 960 рублей 53 копейки задолженности, 200 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, — говорится в документе.

Ранее, 23 марта, суд удовлетворил еще один иск компании к ПЛП. Предметом спора стал односторонний отказ заказчика (ПЛП) от исполнения госконтракта № 0851200000622005936 от 04.10.2022 года на строительство наружных электрических сетей (цена контракта составляла 956,7 млн рублей). Срок исполнения контракта — до конца 2024 года. В январе ПЛП расторг договор в одностороннем порядке. Арбитражный суд признал решение о расторжении договора недействительным.

Редакция обратилась за комментарием в АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

По данным Seldon Basis, ООО «ПЦ Сибири» образовано в 2014 году в Новосибирске. Уставной капитал компании 501 тыс. рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — деятельность в области архитектуры. Совладельцами компании в равных долях являются: генеральный директор — Денис Киселев, Константин Кнаус и Кирилл Трубицын. Согласно отчетности компании за 2021 год выручка составила 185,8 млн рублей (в 2020 году — 239,5 млн рублей), чистая прибыль — 7,8 млн рублей ( в 2020 году — 8,1 млн рублей). Компания имеет 26 выигранных госконтрактов на общую сумму 1,34 млрд рублей.

АО «УК ПЛП» создана в 2008 году. Уставной капитал — 4,46 млрд рублей. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Основным акционером общества является АО «АИР» Новосибирской области (99,99% уставного капитала). Согласно отчетности за 2021 год выручка составила 268,2 млн рублей (в 2020 году — 266,9 млн рублей), убытки  — 47,1 млн рублей (в 2020 году убытки составили 150 млн рублей).

 

Ранее редакция сообщала, что для «Южного ПЛП» резидентов поищут в районах области.

Фото: кадр из фильма с сайта ПЛП

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : иск подрядчика к Промышленно-логистическому парку


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