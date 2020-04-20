Промышленным предприятиям предлагают субсидии на инвестиционную деятельность

Стартовал открытый конкурс на предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности за счет средств бюджета города Новосибирска, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Победителям конкурса будут возмещаться затраты на производство (реализацию) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме легковых автомобилей и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории РФ винограда), на выполнение работ, оказание услуг по следующим направлениям:

затраты на уплату процентов по банковским кредитам, аккредитивам и займам, используемым на капитальные вложения по инвестиционным проектам;

затраты на уплату лизинговых платежей;

затраты, направленные на приобретение, доставку и монтаж нового основного технологического оборудования, приобретение комплектующих изделий для изготовления нового основного технологического оборудования для нужд развития собственного производства субъекта инвестиционной деятельности, включая их доставку и монтаж;

затраты, связанные с проведением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, разработкой проектно-сметной документации в научно-исследовательской и производственной сфере в соответствии с учетной политикой субъекта инвестиционной деятельности, относящихся к капитальным вложениям;

затраты, связанные с приобретением производственных помещений и (или) земельных участков, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом производственных помещений для создания нового производства, расширения номенклатуры выпускаемой продукции, изменения технологии производства.

Отмечается, что общая сумма средств бюджета города, выделяемая на предоставление субсидий, составляет 7 219 273 рубля.

Заявки принимаются до 12.00 18 мая.

Ознакомиться с подробностями участия в конкурсе можно на официальном сайте города Новосибирска по адресу.

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