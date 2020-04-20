Сибирские ученые разработали новое противовирусное средство

В Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН создали композит на основе рисовой шелухи и зеленого чая, обладающий противовирусной активностью, сообщает издание «Наука в Сибири».

Отмечается, что изначально препарат был разработан для нужд сельского хозяйства, в частности, как кормовая добавка для животных, а также как ростостимулирующее средство для растений. Затем была работа поискового характера с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». К химикам обратились специалисты, которые интересовались противовирусными свойствами диоксида кремния. Совместное исследование показало, что разработка обладает активностью против вирусов простого герпеса второго типа и лихорадки Западного Нила.

Принцип получения композита основан на взаимодействии диоксида кремния, который содержится в рисовой шелухе, и катехинов (полифенолов) зеленого чая.

— Мы подвергаем твердое растительное сырье механической обработке в специальных условиях. В результате клетки зеленого чая разрушаются, и часть катехинов, попадая на поверхность диоксида кремния, взаимодействует с ней: происходит химическая реакция с образованием поверхностных комплексов. Если же мы затем добавляем в систему воду (например, размешиваем порошок в воде или проглатываем), то комплексы кремния с катехинами частично высвобождаются, — рассказывает научный сотрудник ИХТТМ СО РАН кандидат химических наук Елена Трофимова.

До недавнего времени химики могли убедиться в высвобождении комплексов с кремнием при добавлении воды только опытным путем.

— В статье, опубликованной в Silicon, мы показали, используя модельные системы близкие к природным, что реакция действительно происходит. Также выяснилось, что диоксид кремния можно подготавливать, чтобы больше полифенолов (катехинов) село на поверхность, и выход комплексов повысился, — говорит главный научный сотрудник ИХТТМ СО РАН доктор химических наук Олег Ломовский.

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