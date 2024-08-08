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«Пусть идет на фронт»: дочь экс-гендиректора ФК «Новосибирск» заявила, что ее 62-летнего отца отправляют на СВО

  • 08/08/2024, 16:25
Автор: Ольга Кирсанова
Дочь экс-гендиректора ФК «Новосибирск» заявила, что ее 62-летнего отца отправляют на СВО
Андрей Перлов арестован по делу о мошенничестве с бюджетными средствами.

Дочь экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова сообщила, что ее отца, находящегося в СИЗО, хотят отправить в зону СВО. Взамен на это следователь обещает прекратить в отношении фигуранта уголовное дело.

— Следователь не приводит никаких доказательств, но все равно раз за разом продлевает арест, а потом приносит папе в СИЗО контракт, чтобы он присоединился наконец к СВОим, и дело это идиотское, сшитое наспех по разверстке, закрылось. Да, пусть идет на фронт в 62 года – ничего, он ведь спортсмен, — заявила Анна Перлова.

По словам женщины, за пять месяцев нахождения в следственном изоляторе ее отец успел попасть в тюремную больницу, затем на 10 суток в карцер. Туда ему в очередной раз принесли заявление о готовности подписать контракт.

— На судах следователь обещает, что будет и дальше продлевать арест, пока не проведет все необходимые следственные действия. Дело возбудили в январе, но восьми месяцев слишком мало, чтобы провести «все необходимые следственные действия» и доказать хищение несчастных 963-х, прости господи, тысяч рублей. Потому что подследственный должен знать: продление ареста может длиться бесконечно. Или пока он не согласится подписать контракт, — возмущается Анна.

Сибирячка рассказала, что перед последним продлением меры пресечения следователь взяла с ее отца и его адвоката подписку о неразглашении материалов дела, чтобы в СМИ больше не просочилась информация.

— Я очень понимаю, кому охота позориться, но теперь мы даже огласки лишены, последний рычаг, который у нас был. Свидания и звонки нам не положены. Надо писать в прокуратуру, скажут умные люди, но на судах представители прокуратуры повторяют скороговорочкой «считаю решение следствия законным и обоснованным», даже не вылезая из телефона, а в ответ на запросы пишут шаблонные отписки. Вот вам и подводный людоед, — добавила дочь Андрея Перлова в своем посте.

Напомним, задержание и арест бывшего гендиректора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова прошли в конце марта. Ему было предъявлено обвинение в хищении бюджетных денег, выделенных на развитие физкультуры и спорта в Новосибирской области.

Источник в силовых структурах пояснил Infopro54, что глава ФК сдавал в аренду футбольные поля по завышенным ценам.

Андрей Перлов – победитель XXV Олимпийских игр (Барселона, 1992 год) по спортивной ходьбе на 50 км. Закончил спортивную карьеру в 1996 году, после этого работал заместителем руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области исполнительным директором Федерации футбола Новосибирской области, генеральным директором ФК «Новосибирск».

Ранее редакция сообщала подробности задержания Андрея Перлова и в чем именно его обвиняют.

Источник фото: Управление Судебного департамента в НСО.

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ФК Новосибирск СИЗО СВО Андрей Перлов


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