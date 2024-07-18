Уставшая кошка два дня просидела на березе в Новосибирске

В Новосибирске к спасателям обратилась женщина с необычной просьбой. Она попросила их эвакуировать с березы кошку.

Первый звонок раздался ночью, тогда женщина рассказала, что двое суток пытается спасти свою питомицу из западни. Самостоятельно спустить пушистое создание у нее не получалось.

– Так как ночью светить кошке в лицо фонариком не лучшая затея, то было предложено оставить спасение любимца до светлого времени суток, – подчеркнули в сообщении.

Однако утром хозяйка четвероногой вновь напомнила о проблеме. Тогда спасатели выехали на место и сняли кошку. Та была очень напугана. После владелица позвонила дежурному и поблагодарила за работу.

– В большинстве случаев кошки спускаются самостоятельно, если их не тревожить и дать время понять, как справиться с ситуацией, – отметили в сообщении Спасатели МАСС.

Ранее редакция сообщала о том, что утопающего лося люди вытащили из озера под Новосибирском.