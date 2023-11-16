Прораба будут судить за нарушение правил безопасности на ТЭЦ в Новосибирске

41-летнего сотрудника строительной компании будут судить за нарушение правил безопасности при ведении работ, в результате которых причинен вред здоровью двум работникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

— Прораб подрядной организации, будучи ответственным за соблюдение требований безопасности в обществе с ограниченной ответственностью, нарушил правила пожарной безопасности при ведении работ в замкнутом пространстве, — говорится в сообщении.

ЧП на ТЭЦ 5 произошло в июне 2023 года. Четверо работников производили ремонт с легковоспламеняющейся жидкостью в резервуаре насосной станции одного из цехов электростанции в Октябрьском районе Новосибирска. Делали они это без должной вентиляции воздуха и противогазов. В итоге жидкость воспламенилась, два работника получили термические ожоги. Одному сотруднику был причинен тяжкий, а другому средней тяжести вред здоровью.

Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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