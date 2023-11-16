Актер из Новосибирска сыграет роль в сериале «Мафия – дело семейное»

Актер из Новосибирска Ефим Петрунин сыграет роль в новом сериале СТС «Мафия – дело семейное». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
В сериале Петрунин сыграет молодого адвоката, который планирует жениться на коллеге. Но выясняется, что когда-то отец жениха посадил отца невесты в тюрьму.
Сериал стартует 19 ноября в 19:00.
Отметим, что Ефим – талантливый актёр, знакомый российскому зрителю по съёмкам в рейтинговых сериалах и фильмах. Первая крупная роль — в сериале «Пятая стража», но там ему выпало работать над образом человека-невидимки. Популярным стал после фильма «Папа на вырост».
Ранее редакция сообщала о том, что в шоу «Кто круче Александра Рогова?» снялась девушка из Новосибирска.
Фото: kino-teatr.ru/посетитель Око.
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