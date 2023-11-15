Прокуратура нашла поддельный диплом у замдиректора школы олимпийского резерва

Возбуждено уголовное дело по факту использования поддельного диплома о высшем образовании заместителем директора спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту имени И.П. Брайчева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Поддельный диплом был выявлен после проверки. Источник редакции Infopro54 близкий к делу сообщил, что замдиректора является Екатерина Мехед.

– Проверкой установлено, что заместитель директора при трудоустройстве в учреждение представила работодателю заведомо поддельный диплом о высшем образовании, – говорится в сообщении.

Материалы проверки направлены прокурором города в органы дознания.

В итоге в отношении сибирячки с «липовым» образованием возбуждено самое настоящее уголовное дело по факту приобретения и использования заведомо поддельного официального документа.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура наказала 5 чиновников мэрии Новосибирска.