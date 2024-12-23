Следователи провели обыски у главы Минпромторга и заммэра Новосибирска

В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении двух чиновником Минпромторга Новосибирской области Натальи Зыряновой и Юрия Воробьева, следователи проверяют на причастность главу ведомства Андрея Гончарова и его бывшего зама, Максима Останина, который сейчас работает в вице-мэром Новосибирска. Об этом редакции Infopro54 сообщил источник в правоохранительных органах.

— Сегодня утром в домах Гончарова и Останина прошли обыски. Они не подозреваемые, не обвиняемые, не свидетели. Пока все без статуса. Если причастность будет установлена, то они получат статус, если нет — то нет, — отметил собеседник редакции.

Ранее редакция сообщала о том, что в отношении начальника отдела мониторинга потребрынка Минпромторга Новосибирской области Юрия Воробьева и начальника управления экономики и финансов ведомства Натальи Зыряновой отдел СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбудил уголовные дела. Чиновники подозреваются в превышении должностных полномочий при проведении госторгов.

Останин назначен на должность заммэра Новосибирска летом 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что руководство «СпецТрансСтроя» подозревают в мошенничестве при исполнении госзаказов. В отношении руководителя компании и его зама возбуждены уголовные дела.