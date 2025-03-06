Условия выплаты пособий многодетным назвали в Новосибирской области

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области в текущем году выплачивает единое пособие свыше 24 тысячам многодетных семей региона. Такие выплаты получают родители с детьми, нуждающиеся в финансовой поддержке со стороны государства, сообщили в пресс-службе фонда.

— При определении права учитываются доходы семьи и имущественная обеспеченность. Если семья многодетная, для нее установлены льготы при учете дохода и имущества при определении права на пособие, — уточнили в службе.

Добавим, при расчете среднедушевого дохода в многодетной семье специалисты СФР не учитывают выплаты, полученные за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава», а также целевые субсидии на приобретение имущества и региональный семейный капитал, который предоставляется на третьего ребенка.

Для получения пособия у многодетной семьи может быть не более двух автомобилей, двух гаражей для них и т.д. При этом оговаривается, что в семье, где воспитывается четверо и более детей, допускается автомобиль с мощностью двигателя от 250 лошадиных сил, год выпуска которого не превышает 5 лет. Жилье, предоставленное многодетной семье в качестве меры соцподдержки, тоже не учитывается при назначении выплаты.

— К многодетным семьям применяется и правило «нулевого дохода», то есть у одного из родителей в многодетной семье на протяжении 12 месяцев расчетного периода может отсутствовать доход. При этом у второго родителя должны быть поступления от трудовой деятельности в размере не менее 4 МРОТ за 12 мес. (89 760 руб.), пенсия или стипендия либо уважительна причина отсутствия дохода. Если в расчетном периоде есть несколько месяцев, попадающих под правило нулевого дохода, то минимальный доход Отделение СФР по Новосибирской области пересчитает пропорционально месяцам работы: 89 760 руб. / 12 × кол-во месяцев работы, — добавили в СФР.

Заявление можно подать на всех детей одновременно. Тогда их выплаты за прошлые периоды не будут учтены при расчете среднедушевого дохода семьи. Пособие на детей устанавливается на каждого ребенка в семье в возрасте до 17 лет.

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