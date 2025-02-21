Священник рассказал новосибирцам о запретах в Мясопустную родительскую субботу

На этих выходных православные верующие будут отмечать Мясопустную родительскую субботу, предшествующую Масленице. В церковном календаре этот праздник еще называют Вселенской субботой.

Протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии напомнил, что 22 февраля нас ждет первая в этом году Родительская суббота. В этот день принято поминать всех усопших.

— Люди вспоминают о том, что всех нас ждет, когда закончатся небо и земля. Также поминают тех, кто ушел, молитвенно вздыхают об их участи, — объяснил протоиерей АиФ-Новосибирск.

Начиная с этого дня православные постепенно отказываются от мяса и мясных продуктов, добавил священник. Отсюда и название мясопустной субботы, которая является предтечей масленичной недели. И если на выходных ещё разрешается употреблять мясные продукты без ограничений, то начиная со следующей недели от них уже придется отказаться. А вот рыбу, сыр, сметану и, конечно же, блины можно есть сколько угодно.

Добавим, в этот день верующие посещают церкви и ставят свечи за упокой ушедших, а также пишут записки для поминальной службы и освещают блюда для поминального стола. Помимо этого, в Мясопустную субботу, как и в любой другой родительский день, необходимо навести порядок на могилах усопших, принести туда цветы и собрать семью на застолье.

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