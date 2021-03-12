Проверки по соблюдению ограничительных мер в Новосибирске активизируют

— Исходя из снижения заболеваемости коронавирусом, многие начинают забывать о действующих в регионе ограничительных мерах. Однако расслабляться как представителям бизнеса, так и гражданам не стоит – впереди нас также ждут сезонные заболевания. Поэтому масочный режим и социальную дистанцию необходимо соблюдать, — цитирует министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова пресс-служба регионального правительства.

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора министр поручил представителям органов власти при проведении проверок обратить внимание на несколько автобусных маршрутов, на сетевые продуктовые магазины, столовую, бар, медицинский центр и др.

Отмечается, что за неделю минпромторгом было организовано и проведено 47 рейдов, в результате которых возбуждено пять административных производств. Минтрансом проведено 56 рейдовых мероприятий на всех видах общественного транспорта, составлено пять административных материалов. МинЖКХ провело проверку 55 предприятий торговли в пяти ТЦ, проверен один расчетно-кассовый центр. Возбуждено одно административное производство, проинструктировано по ограничительным мерам 112 должностных лиц. Также рейдовые мероприятия проведены минэкономразвития, минстроем и минкультуры.