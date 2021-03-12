Ситуацию со скандальным участком на Демакова будет разбирать суд

В суд Советского района Новосибирска поступил иск городской прокуратуры, требующей признать неправомочной сделку по реализации участка по улице Демакова, ставшего в последнее время горячей точкой во взаимоотношениях общественности и депутатов Советского района с одной стороны и мэрии Новосибирска с другой. Об этом прокурор города Роман Сивак сообщил на совместном заседании трех профильных комиссий горсовета — по муниципальной собственности, по градостроительству и по контролю за исполнительной властью. Напомним, что по инициативе депутатов Заксобрания области к ситуации со сквером подключилась и областная прокуратура.

— Поскольку объем проверочных мероприятий был большой, принято решение о том, чтобы я направил в Советский районный суд исковое заявление о признании права отсутствующим и о ничтожности совершенной сделки, — говорит Сивак. — Основная претензия к тому, что площадки, которые были в этом сквере, на этом земельном участке, не могут являться объектом недвижимого имущества. Это может быть элементом благоустройства, но никак не объектом недвижимости.

Речь идет о том, что еще в бытность земли в федеральной собственности в нескольких местах на территории участка было нанесено асфальтовое покрытие, которое впоследствии оказалось зарегистрировано в Росреестре как объект недвижимости, что дало зеленый свет в будущем для возможной застройки.

Помимо прокуроров, на нестыковки сделки с законодательством и с интересами общественности обратили внимание депутаты горсовета. Так, по словам независимого депутата Натальи Пинус, несмотря на то, что на протяжении многих лет местные жители высказывались в пользу сквера именно на площади в почти 5 га, мэрия изначально в 2018 году взяла за основу ровно половину участка.

— Когда по программе «Комфортная городская среда» выбирали территорию под благоустройство, там очень четко стояло зонирование от улиц Арбузова, Демакова и Российской в 4,8 га, — рассказывает Пинус. — Но в программу вошла половина. Были поданы много предложений о перезонировании этого участка с ОД в рекреацию. Сначала отвечали: ждите, когда будем вносить изменения в генплан. Когда подошло время изменений, получили прекрасный ответ: пускай остается в ОД, потому что это позволяет делать озелененные территории. А следующим шагом мэрия начала реализовывать схему по продаже территории. Когда территория заявлялась на торги, я знаю, что были желающие за 300 млн, 500 млн и выше купить этот участок.

Со стороны муниципалитета вице-мэр Анна Терешкова сослалась на официальные документы, где, по ее словам, при разработке проекта территории нигде не учитывали территорию почти в 5 га.

— У меня есть документ, который сдали в НГУАДИ при разработке данной территории, — поясняет чиновница. — Юридически ни одного упоминания большего участка нигде никогда не было. Мы не могли внести большую территорию, потому что та территория не являлась никогда сквером. Ее юридически никто не смог бы даже внести на голосование.

Еще один депутат от Советского района Виктор Стрельников предложил обратить внимание на определение стоимости реализуемого участка — ниже кадастровой, не говоря уже о рыночной. Кроме того, как сообщил Стрельников, вызывает сомнение качество работ компании оценщика.

— Сначала пишется, что кадастровая стоимость участка — 170 млн — напоминает депутат. — Потом делается замер среднерыночной стоимости. Причем делается весьма сомнительно: берутся 28 объявлений, из которых лишь 3 — из Советского района (1 — Шлюз, 2 — ОбьГЭС). Там все равно экспертов не устраивает цена, выходят 160 млн. Эксперт решает рассчитать среднерыночную цену методом сравнительного подхода и берет 4 объявления (1 участок с улицы Приморской, 2 — в Заельцовском районе, 1— в Октябрьском), из которых стоимость сделки определили в 144 млн рублей.

— ООО «А2» — это группа компаний, которую возглавляет оценщик Лебедев, он имеет квалификацию в качестве эксперта в Российском обществе оценщиков, — говорит Жигульский. — Вообще, нет ничего субъективнее, чем оценка стоимости. Поэтому и существует экспертиза наивысшего органа — Российского общества оценщиков. Оценка, которая прошла его экспертизу, является правомерной. Кроме того, в Новосибирске кадастровая стоимость не связана с рыночной. В течение 8 лет переоценка кадастровой стоимости, к сожалению, по объективным причинам не проводилась.

Стрельников провел аналогию с фактом продажи по заниженной стоимости автомобилей, принадлежавших муниципалитету, обратив внимание, что за каждым из фактов стоит начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский . Напомним, что чиновник является председателем совета директоров АО «Агентство инвестиционного развития», реализовавшего скандальный участок ООО «Городок».

— Очень хочется видеть протокол крупной сделки, потому что АО «НАИР» практически не функционировало до этого, — говорит депутат Светлана Каверзина (независимая). — Его искали судебные приставы из-за долгов по налогам и не могли найти. А тут, как я понимаю, вся деятельность — получить подарок и его продать.

Вопросы вызывает и сама деятельность АО «Новосибирское агентство инвестиционного развития», выступившего, по сути, в роли посредника, и компании-покупателя — кто входит в его состав, кто входил на момент передачи участка, кто как голосовал относительно сделки по продаже?

Однако детально ответить на вопросы о деятельности агентства оказалось некому. Председатель совета директоров ссылался на генерального директора, в настоящий момент находящегося на больничном. Не более многословным оказался и позавчерашний начальник управления потребительского рынка Виталий Витухин. При этом, как было сказано в ходе обсуждения, именно в подразделении Витухина (накануне произведенного в должность начальника департамента промышленности и предпринимательства) в свое время было создано АО «НАИР».

— Обратиться к мэру с просьбой предоставлять в Совет депутатов информацию о планах мэрии в следующих частях, — было протокольно отмечено по итогам заседания. — Первое: внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы. Второе: про обмен земельных участков в муниципальной собственности на участки, находящиеся в частной собственности либо в аренде, должна быть максимально открытая информация с привлечением депутатского корпуса. Третье: заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве, в том числе концессионные договоры, — эта информация также должна быть максимально открытой и представленной в горсовете.

Пока, как сообщают в прокуратуре, до решения суда ни прокуратура, ни мэрия не имеют права совершать никаких действий относительно участка. Тем не менее участники заседания протокольно отметили ряд мер на будущее, чтобы возможные сделки с муниципальными землями не становились «сюрпризом» ни для депутатов, ни для горожан.

Напомним, что участок сквера на улице Демакова площадью 2,3 га расположен в общественно-деловой зоне, где возможно строительство торгово-развлекательного центра и автостоянок. В 2020 году он был внесен в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Новосибирское агентство инвестиционного развития», созданного мэрией города в 2014 году. После проведения независимой оценки участка он был передан в качестве вклада в агентство, а муниципалитет получил соответствующую долю в виде акций на стоимость земельного участка в АО. Далее, с согласия мэрии, «НАИР» продало участок ООО «Городок» без торгов за 154 млн рублей.