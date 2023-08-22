Прохожий случайно заметил пожар в общежитии Новосибирска и спас жильцов

— А в квартире, где произошло возгорание дверь никто не открывал. Все испугались, что там могут находиться люди, — рассказали Infopro54 очевидцы.

Спасатели примчались на адрес за несколько минут. Им пришлось взломать дверь, чтобы проникнуть в квартиру. К счастью, там никого не оказалось. Как выяснилось, хозяев попросту не было дома. Жильцов четырехэтажки эвакуировали, огонь потушили. К счастью, никто не пострадал.