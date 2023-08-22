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Прохожий случайно заметил пожар в общежитии Новосибирска и спас жильцов

  • 22/08/2023, 17:44
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Прохожий случайно заметил пожар в общежитии Новосибирска и спас жильцов
В конце рабочего дня, 22 августа, черный дым повалил из окна квартиры на втором этаже в общежитии на улице Королева в Дзержинском районе Новосибирска. Это заметил случайный прохожий. Мужчина тут же вызвал пожарных и стал вызывать из подъездов жильцов.

— А в квартире, где произошло возгорание дверь никто не открывал. Все испугались, что там могут находиться люди, — рассказали Infopro54 очевидцы.

Спасатели примчались на адрес за несколько минут. Им пришлось взломать дверь, чтобы проникнуть в квартиру. К счастью, там никого не оказалось. Как выяснилось, хозяев попросту не было дома. Жильцов четырехэтажки эвакуировали, огонь потушили. К счастью, никто не пострадал.

— Предварительно нам сказали, что загорелась электрическая проводка под плинтусом, — поделились информацией жильцы общежития.

Фото: предоставлено очевидцами

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : спасение пожар общежитие МЧС


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