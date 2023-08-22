В Новосибирской области застраховано более 130 га посевов

Аграрные территории Западной Сибири в этом году стали зоной экстремальной засухи, сообщили в Национальном союзе агростраховщиков (НСА). Напомним, в Новосибирской и Омской областях режим ЧС был введен с 10 июля, Алтайский край принял решение о введении режима ЧС с 15 августа.

— Больше всего посевов в пострадавших от засухи регионах Сибири застраховано в Омской области – 823 тыс. га, из них в отношении 811 тыс. га оформлены полисы страхования на случай ЧС. В Алтайском крае застраховано 249 тыс. га посевов, из которых на случай ЧС – 52 тыс. га. В Новосибирской области – 131 тыс. га, из них 44 тыс. га по полисам на случай ЧС, — отметил президент НСА Корней Биждов.

Он добавил, что в этих трех регионах застраховано около 1,4 млн га посевов сельхозкультур. В том числе, 907 тыс. га – по договорам защиты на случай утраты урожая при ЧС. Всего, на сегодняшний день, режим ЧС в связи с потерями аграриев объявлен в 17 регионах России.

Программа страхования защиты на случай ЧС предусматривает страховую выплату в случае, если гибель посевов официально установлена в рамках процедуры оценки ущерба от объявленной ЧС соответствующей комиссией. Выплата осуществляется после определения пострадавшей площади в пределах прямых затрат хозяйства на каждый списанный из-за ЧС гектар посевов. Также агрострахование осуществляется с господдержкой и по мультирисковой программе страхования: по ней страховой случай наступает, если по итогам уборки урожая устанавливается, что продукция снизилась в результате произошедших в течение сезона природных бедствий.

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