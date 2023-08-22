Агроном Шубина рассказала, когда в Новосибирске можно копать картошку

Урожай в этом году не балует, говорят жители региона. Одна из причин – жаркое лето.

Сибиряки приступили к сбору помидоров, огурцов, баклажанов, перцев, кабачков. Из большинства овощей делают консервацию. Самые популярные – салаты «Лечо», «Балатон», а также огурцы и помидоры в собственном соку.

У многих садоводов активный сбор вишни и другой ягоды, ранних сортов яблок. Приступили и к уборке раннеспелого картофеля.

— Середина августа самое то, —говорят дачники.

У агрономов свой подход к уборке картофеля.