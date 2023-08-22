Агроном Шубина рассказала, когда в Новосибирске можно копать картошку

Урожай в этом году не балует, говорят жители региона. Одна из причин – жаркое лето.
Сибиряки приступили к сбору помидоров, огурцов, баклажанов, перцев, кабачков. Из большинства овощей делают консервацию. Самые популярные – салаты «Лечо», «Балатон», а также огурцы и помидоры в собственном соку.
У многих садоводов активный сбор вишни и другой ягоды, ранних сортов яблок. Приступили и к уборке раннеспелого картофеля.
— Середина августа самое то, —говорят дачники.
У агрономов свой подход к уборке картофеля.
— Сейчас нужно скосить ботву, дождаться 10 дней и уже можно приступать к сбору картофеля ранних сортов, — советует агроном, кандидат сельскохозяйственных работ Людмила Шубина.
Фото: freepik.com
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