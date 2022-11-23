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Газификацию домов обещают сделать еще доступнее

  • 23/11/2022, 14:33
Автор:
подключение дома к газу
Так сколько же компенсируют потребителям за подключение?

Сессии Заксобрания в ближайшее время предстоит утвердить сумму компенсаций расходов жителей области по подключению жилых домов к системе газоснабжения. Как следует из пояснительной записки к законопроекту за подписью главы регионального Минсоцразвития Елены Бахаревой, определена «верхняя» планка суммы компенсируемых расходов

Гражданам предоставляется компенсация расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации принадлежащих им на праве собственности жилого дома, дома блокированной застройки, включенных в региональную программу в сфере газификации в размере фактически понесенных расходов, но не более 100 000 рублей, говорится в документе. Для реализаций возможности компенсации гражданам расходов на приобретение газоиспользующего оборудования и (или) приобретения прибора учета газа проектом закона уточняется терминология.

новости Новосибирска

Население области «не хочет» газифицироваться

Напомним, что в конце сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников давал поручение профильным подразделениям проработать вопрос о полной компенсации расходов отдельным категориям жителей области. До этого, несмотря на анонсированные в мае к газификации более 60 тысяч домовладений, жители области, особенно сельской местности, тянуть в дома газовые трубы не спешили. Как сообщали люди в комментариях в соцсетях, «нежелание» газифицироваться и подавать соответствующие заявки было вызвано отнюдь не недостатком информации, а тем, что «щедрость» газовых компаний и областных чиновников заканчивается после линии границы участка. Оттуда и до дома трубу приходится тянуть уже за собственные средства, что многим это не по карману.

По информации правительства области, в середине октября были утверждены новые направления для газификации — Чистоозёрный, Купинский, Баганский и Карасукский районы — дополнительно будут газифицированы 33 населенных пункта. Кроме того, актуализированы план-график догазификации Новосибирской области и объемы финансирования мероприятий в рамках догазификации. Количество домовладений, подлежащих догазификации, составляет 59,5 тысяч.

 

Ранее редакция сообщала об инициативе «Газпрома» по внедрению «газовой ипотеки».

 

Фото с сайта МИнЖКХ Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : подключение дома к газу льготы по газификации компенсация расходов Газификация дома


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