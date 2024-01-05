Прямые рейсы из Новосибирска в Тобольск возобновили в Толмачево

Партнер аэропорта им. А.И. Покрышкина авиакомпания «Ювт Аэро» с 4 января возобновила регулярные полеты из Новосибирска в Тобольск.

Теперь улететь в прекрасный город Тюменской области можно будет два раза в неделю ― по четвергам и субботам.

― Полеты будут осуществляться на воздушных судах Bombardier CRJ-200 по расписанию: рейс RT 205 вылетает по четвергам из Тобольска в 12:40 и прибывает в Новосибирск в 16:10. Обратный рейс RT 206 вылетает из Новосибирска в 17:00 и прилетает в аэропорт Тобольск в 16:30. Рейс RT 454 вылетает по субботам из Тобольска в 15:20 и прибывает в Новосибирск в 18:50. Обратный рейс вылетает из Новосибирска в 19:40 и прилетает в аэропорт Тобольск в 19:15, ― сообщает международный аэропорт Толмачево.

Ранее редакция сообщала, что в январе S7 Airlines увеличила число рейсов из Новосибирска в Новокузнецк. Самолеты летают на Кузбасс два раза в день.