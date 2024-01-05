Новосибирский химик раскрыл секрет идеальной снежной бабы

В Новосибирске раскрыт секрет идеальных параметров снежной бабы. В этом году наш город был официально признан родиной снежных баб, поэтому и лепить их теперь предстоит с особым вниманием.

Доцент кафедры химии и химической технологии Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Евгений Турло точно знает, почему городские снежные бабы красивее деревенских, при какой температуре лучше всего их лепить и каким должен быть оптимальный состав снежного «стройматериала».

― Оптимальным температурным режимом для лепки считается 0…+1 градус, так как подтаявший снег проще поддается нужной формовке. Важны и размеры снежинок: желательно, чтобы они были крупными. Состав снега играет ключевую роль. Сегодня снег содержит в себе всю таблицу Менделеева, но именно примеси позволяют слепить более долговечную и совершенную по форме скульптуру, – отмечает эксперт.

Оказалось, что в городском снеге содержится больше частиц углерода, поэтому сельские снеговики уступают в красоте бабам из мегаполиса.

Напомним, что в канун Нового года Новосибирск получил товарный знак и стал родиной снежных баб.