В Новокузнецк можно будет слетать два раза в день из Новосибирска

S7 Airlines увеличивает число рейсов из Новосибирска в Новокузнецк. В Новокузнецк можно будет улететь два раза в день. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

― Со 2 по 9 января, а также с 12 по 14 января авиакомпания будет выполнять два рейса в день, ― говорится в сообщении.

Второй рейс будет отправляться ранним утром по местному времени. Перелет займет всего лишь один час. Всего смогут улететь 78 пассажиров. Отметим, что от Новокузнецка недалеко до популярных у новосибирцев горнолыжных курортов.

Напомним, что авиакомпания S7 уже запустила дополнительные рейсы в зимнем сезоне из Новосибирска. Из Новосибирска можно будет улететь в Горно-Алтайск, Казань и Кызыл.

Ранее редакция сообщала о том, что S7 Airlines запустила новые рейсы в Москву, Томск и на юг России.