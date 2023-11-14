Стоимость приюта для животных в Новосибирске выросла в шесть раз

Вопрос с размещением приюта для беспризорных животных на Толмачевском шоссе, 53 прокомментировал начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев на заседании комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

— Мы подготовили проектно-сметную документацию. Она находится в экспертизе. Предварительная стоимость составляет 630 млн рублей, — сообщил чиновник. — Она может пугать, но это особый объект.

По его словам, количество зданий в приюте достаточно большое. Для каждого здания необходима подготовка и проведение сетей, поэтому себестоимость получилась немаленькая.

— Месяц назад при обсуждении бюджета этот проект не прошел утверждение в части финансирования. Мы этот вопрос проработали с департаментом ЖКХ, на днях получили скорректированное техзадание с оптимизацией сметной стоимости объекта. Думаю, что в декабре мы сможем выйти на сметную стоимость объекта, которая позволит вернуться разговору о его финансировании, — подчеркнул Кондратьев.

Напомним, в 2022 году, когда проект приюта на 250 собак и 50 кошек выносился на рассмотрение горсовета, его стоимость оценивалась в 80-100 млн рублей. Он включал в себя пять основных функциональных зон: карантинную, хозяйственную, зону выгула, административную и зону перспективного развития. На базе приюта также планировалось реализовать несколько новшеств в зоне перспективного развития. Во-первых, создать хоспис, где будут находиться под присмотром специалистов — кинологов и зоопсихологов — больные животные и животные с необоснованной агрессией. Во-вторых, интерактивные площадки в формате контактных зоопарков. В-третьих, зоогостиницу.

Председатель комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска Игорь Кудин пояснил Infopro54, что на совещании по формированию бюджета на 2024 год губернатор был очень удивлен заявленной суммой (630 млн рублей). При этом депутат напомнил, что на начальной стадии проекта речь шла об одном здании, а потом требования к объектам увеличились. К примеру, по технологии работы приюта, все здания на объекте должны быть отдельностоящими.

— Насколько я знаю, сейчас департамент ЖКХ проработал предложения по снижению стоимости за счет того, что из проекта будет убрана часть технологий. Думаю, что итоговая цена составит 200-300 млн рублей, — не исключил Кудин.

По информации мэрии, на территории Новосибирска обитают около 15 000 особей животных без владельца. Треть из них прошли процедуру стерилизации. Все действующие в Новосибирске приюты переполнены.

В 2021 году был определен земельный участок под строительство приюта в промышленной зоне, на территории, прилегающей к Толмачевскому шоссе, площадью около 2,5 га. Участок покрыт древесно-кустарниковой растительностью. Он согласован с Управлением ветеринарии Новосибирской области на предмет отсутствия в санитарно-защитной зоне объекта по производству и хранению пищевой продукции.

Ранее редакция сообщала о том, что после нападения собаки на ребенка в Искитиме прокуратура направила исковое заявление в суд о понуждении администрации города к созданию приюта для безнадзорных животных.