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ПСБ и Министерство обороны масштабируют предпринимательские программы для военных пенсионеров на восемь вузов-партнеров

  • 26/03/2021, 15:47
Расширение числа вузов-партнеров позволит прослушать курс по основам предпринимательства еще более чем 500 офицерам.

ПСБ и Министерство обороны Российской Федерации увеличат до восьми число военных вузов-партнеров в рамках социальной  программы «Курс малого бизнеса», направленной на обучение предпринимательским компетенциям военнослужащих, увольняющихся в запас по выслуге лет.

Новости компанийВ 2020 году программа была успешно пилотирована в трех вузах, осуществляющих переподготовку офицеров. Теперь обучение военных, увольняющихся в запас, будет проходить на базе Московского высшего общевойскового командного училища, Казанского высшего танкового командного училища, Новосибирского высшего военного командного училища, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в г. Вольске.

Обучение, которое пройдет в дистанционном режиме с 29 марта по 6 апреля, ориентировано на получение практических знаний, необходимых для создания собственного дела, — это выбор бизнес-идеи, проверка ее экономической эффективности, определение доли рынка, создание бизнес-плана, подбор команды и управление ею. «Курс малого бизнеса» разработан ПСБ совместно с образовательным партнером НИУ «ВШЭ».

«Решение об интеграции «Курса малого бизнеса» в программу гражданской переподготовки военнослужащих стало итогом успешной реализации нескольких пилотных курсов, выпускниками которых стали более ста действующих офицеров. Опрос показал, что 64% из них рассматривают предпринимательство как потенциальную занятость после увольнения в запас, при этом все выпускники отметили практическую значимость полученных навыков, а некоторые из них уже запустили свой бизнес», — отметила Оксана Романчук, начальник управления развития предпринимательских программ ПСБ (ПАО).

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы ПСБ Министерство обороны курс малого бизнеса бизнес банки


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