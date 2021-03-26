ПСБ и Министерство обороны масштабируют предпринимательские программы для военных пенсионеров на восемь вузов-партнеров

ПСБ и Министерство обороны Российской Федерации увеличат до восьми число военных вузов-партнеров в рамках социальной программы «Курс малого бизнеса», направленной на обучение предпринимательским компетенциям военнослужащих, увольняющихся в запас по выслуге лет.

В 2020 году программа была успешно пилотирована в трех вузах, осуществляющих переподготовку офицеров. Теперь обучение военных, увольняющихся в запас, будет проходить на базе Московского высшего общевойскового командного училища, Казанского высшего танкового командного училища, Новосибирского высшего военного командного училища, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в г. Вольске.

Обучение, которое пройдет в дистанционном режиме с 29 марта по 6 апреля, ориентировано на получение практических знаний, необходимых для создания собственного дела, — это выбор бизнес-идеи, проверка ее экономической эффективности, определение доли рынка, создание бизнес-плана, подбор команды и управление ею. «Курс малого бизнеса» разработан ПСБ совместно с образовательным партнером НИУ «ВШЭ».