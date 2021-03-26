Станции техобслуживания и рынки Новосибирска ждут масштабные проверки

— Прошу не снижать темпы проверок и подготовить отчет о результатах рейдовых мероприятий за первый квартал 2021 года для анализа и корректировки дальнейшей работы, — поручил представителям областных органов власти заместитель губернатора Сергей Сёмка.

Пресс-служба правительства региона сообщает, что Минпромторгом совместно с Роспотребнадзором и полицией организовано и проведено 83 рейда, по итогам которых составлено восемь административных протоколов. Минтрансом проведено более 80 рейдовых мероприятий на всех видах общественного пассажирского транспорта, составлено 12 административных протоколов. МинЖКХ провело проверку 72 объектов розничной торговли в трех ТРЦ, возбуждено одно административное производство, проинструктировано по ограничительным мерам 144 работника. Минэкономразвития проверило 11 гостиниц, в отношении одного из хостелов составлен административный протокол. Также рейдовые мероприятия проведены минстроем и минкультуры.

Напомним, что накануне масочный режим в Новосибирской области был продлен до 30 апреля.