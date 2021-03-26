Социальные пенсии новосибирцам проиндексируют на 3,4%

Правительство России утвердило индексацию социальных пенсий на 3,4%. Из бюджета пенсионного фонда на данные цели выделено 12,8 млрд рублей, сказано в заявлении пресс-службы кабмина. Распоряжение затронет более 3,9 миллиона человек.

Социальные пенсии получают граждане, не имеющие достаточного подтверждённого трудового стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, данные компенсации положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Размер индексации будет рассчитан в соответствии с показателем прожиточного минимума гражданина за последние два года. Таким образом, средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля, отмечают в кабмине.